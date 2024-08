Brand in Gögginger Pizzaladen läuft glimpflich ab

Am Freitagmittag hat es in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße in Göggingen gebrannt. Laut Polizei fing ein Ofen in einem Pizzaladen Feuer, daraufhin entwickelte sich starker Rauch. Feuer, Polizei und Rettungsdienst rückten an. Das Feuer griff jedoch nicht über und der Mitarbeiter konnte den Brand selbstständig löschen. Verletzt wurde niemand, die Schadenssumme ist noch unbekannt. (klijo)

