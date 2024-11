Brand in Lechhausen: Feuerwehr löscht aktuell Autowerkstatt

Am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr hat in der Toblacher Straße in Lechhausen das Büro einer Autowerkstatt gebrannt. Laut der Polizei wurde eine Person, die eigenständig das Feuer löschen wollte, verletzt. Über die Schwere der Verletzung und die Brandursache ist aktuell noch nichts bekannt. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind derzeit vor Ort, um den Brand zu löschen. Das Gebiet ist zudem weiträumig abgesperrt. (klijo)

