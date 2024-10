Brand in Schülerunterkunft im Provianbachquartier

In der Nacht auf Dienstag ist die Berufsfeuerwehr zu einem Brand in einem Schülerwohnheim in der Proviantbachstraße gerufen worden. Die automatische Brandmeldeanlage hatte gegen 3.30 Uhr angeschlagen, kurz darauf gingen Anrufe ein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten alle Bewohner das Gebäude bereits verlassen und sich an den Sammelplätzen eingefunden. Im Gebäude gab es dichten Rauch im Bereich der Gemeinschaftstoiletten.

Hier waren durch bislang unbekannte Ursache ein Hygienebehälter und Toilettenpapier in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig. Aufgrund der dichtschließenden Türen und des funktionierenden Evakuierungssystems kam es weder zu einer weiteren Rauchausbreitung noch zu Verletzten. Die Feuerwehr belüftete den Brandbereich anschließend. (skro)