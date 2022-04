Augsburger Experten geben Tipps: So wird das Fahrrad fit für den Frühling

Wer sein Fahrrad nach der Winterpause aus Garage oder Keller holt, sollte einige Dinge beachten. Augsburger Fahrradhändler erklären, was geprüft werden sollte.

Sonnenschein, steigende Temperaturen und zwitschernde Vögel. Der Frühling ist da - und mit ihm Hunderte Fahrradfahrer. Wer nicht ganzjährig radelt, holt jetzt sein Fahrrad aus dem Winterschlaf. Bevor das erste Mal losgefahren wird, sollte das Fahrrad aber einem Check unterzogen werden. Was dabei wichtig ist und wann man besser in eine Werkstatt gehen sollte.

Wer rastet, der rostet - das gilt auch bei Fahrrädern, die über den Winter im Keller, der Garage oder im Freien verstaut waren. Damit das Rad bei der ersten Ausfahrt einwandfrei rollt, sollte das Fahrrad einer kleinen Überprüfung unterzogen werden, sagt Bernd Filser von Kette und Kurbel aus Augsburg. Seiner Ansicht nach verdienen folgende Punkte besondere Aufmerksamkeit:

Sichtkontrolle: "Am besten beginnt man damit, denn viele Schäden lassen sich leicht erkennen", erklärt Bernd Filser. Dazu reiche es häufig, das Fahrrad von Schmutz zu befreien. So lassen sich mögliche Risse oder Verformungen an Rahmen, Lenker oder Sattel am besten erkennen. Falls dabei Auffälligkeiten auftreten sollten, ist ein Besuch in einer Fahrradwerkstatt zu empfehlen. Daneben sollte überprüft werden, ob alle Schrauben, Lichter und Schutzbleche noch fest am Rad befestigt sind.

Reifen: "Wichtig ist, den Luftdruck der Reifen zu prüfen", so Maximilian Gehl vom Gehl-Rad-Center. Bei Mountainbikes gilt dabei ein Richtwert von etwa 3,0 bis 3,5 bar, bei Trekking- oder Citybikes 3,5 bis 4,0 bar. Daneben sollte der Reifen auf Risse und die Profiltiefe überprüft werden.

Kette und die Bremsen: "Die Kette sollte unbedingt frisch geschmiert sein, da diese das wichtigste Bauteil für eine gute Funktion ist", erklärt Gehl. Für die Bremsen gilt, dass diese sauber auf- und zugehen sollten. Falls die Bremsen defekt sein sollten und nicht reagieren, ist es wichtig, in eine Werkstatt zu gehen. Das gelte aber generell bei sicherheitsrelevanten Teilen wie den Bremsen oder dem Rahmen, so Filser. Generell gilt auch, dass man je nach Expertise das Fahrrad auch eigenständig prüfen und reparieren kann - wenn man die richtigen Utensilien zur Hand hat.

Neukauf oder Reparatur? Wer sich dieses Jahr ein neues Fahrrad kaufen will, sollte sich ranhalten. "Der Trend zum Fahrrad ist noch stärker als in den letzten beiden Jahren", meint Filser. Viele Fahrradwerkstätten in Augsburg sind ausgelastet und können vor Mai kaum mehr Reparaturen annehmen. "Viele lassen ihre Räder jetzt wegen der Spritpreise reparieren oder kaufen sich neue Fahrräder. Dazu kommt das Problem, dass wir teils ein halbes Jahr auf Ersatzteile warten müssen." Wer über den Kauf eines Rades nachdenkt, sollte also nicht zu lange zögern. "Aktuell haben die Händler noch Bestände aus den spät gelieferten 2021-Modellen vorrätig", so Gehl. Ähnlich wie die letzten zwei Jahre muss man aber teils über ein halbes Jahr auf das neue Wunschfahrrad warten.

Fahrradtrends: Friedrich Jetschko von der Radstation Augsburg verkauft ausschließlich E-Bikes. "Die Nachfrage ist hier noch immer groß, je nach Modell hat man aktuell drei Monate Wartezeit." Wer nicht so lange auf das passende Fahrrad warten will, kann bei Kette und Kurbel aufgearbeitete, gebrauchte Räder kaufen. Zwar sind immer Fahrräder verfügbar, "es kann aber sein, dass mal nur fünf anstelle von 50 Rädern da sind und das Wunschrad nicht dabei ist".