Brennende Plakate in der Augsburger Innenstadt: Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagmorgen gegen 4.50 Uhr hat ein Zeuge der Polizei mehrere brennende Plakate an einer Fensterfront in der Frauentorstraße gemeldet. Laut Polizei löschte der Zeuge den Brand der Plakate. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 0821/3232110 um Hinweise. (klijo)

