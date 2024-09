Brennendes E-Bike in Tiefgarage

Ein Brand in einer Tiefgarage hat am frühen Mittwochabend für einen Feuerwehreinsatz in der Reese-Allee in Kriegshaber gesorgt. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr war ein in der Tiefgarage abgestelltes E-Bike in Brand geraten. Das elektrisch unterstützte Mountainbike wurde am Nachmittag in der Tiefgarage wie gewohnt abgestellt, so die Feuerwehr. Am Abend stellten Anwohner eine Rauchentwicklung aus der Garage fest. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Kriegshaber und Kräften der Hauptfeuerwache war das Rad von den Eltern des Besitzers schon ins Freie gebracht worden, wo es erlosch. Die Feuerwehr musste nicht mehr löschen, allerdings musste die Tiefgarage mit einem Lüfter von Rauch befreit werden. Vier Bewohner wurden vor Ort auf eine Kohlenmonoxidvergiftung im Rettungswagen getestet, nachdem sie dem Rauch kurzzeitig ausgesetzt waren, es gab aber keine Auffälligkeiten. (skro)

