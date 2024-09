Brunnen bekommen neue Abdeckung

Die Stadt wird die städtischen Brunnen ab dem 7. Oktober außer Betrieb nehmen und mit einer Winterabdeckung versehen. Los geht es mit den am weitesten außen gelegenen Brunnen wie dem Inninger Dorfplatzbrunnen, am Schluss der Arbeiten zum 20. Oktober hin kommen die Innenstadtbrunnen dran. In diesem Jahr werden die drei Prachtbrunnen Augustus-, Herkules- und Merkurbrunnen neue Abdeckungen erhalten, nachdem die alten Konstruktionen hinfällig waren.

Anders als bisher soll die Brunnensäule nicht mehr unter einem pyramidenförmigen Aufbau verschwinden. Die Stadt setzt nun auf eine niedrigere Abdeckung, die nur das Becken umfasst. Ursprünglich sollten die neuen Abdeckungen am Augustus- und Herkulesbrunnen bereits im vergangenen Jahr installiert werden, allerdings wurden sie nicht rechtzeitig fertig, sodass die Stadt die Brunnen mit Gummimatten schützte. Dass die Stadt sich für neue Brunnenabdeckungen entschied, hängt auch mit dem Unesco-Welterbe-Titel zusammen. Es hatte kritische Anmerkungen gegeben, dass die Brunnen im Winter fast gar nicht sichtbar sind. Dem Material sollen die neuen Abdeckungen nicht schaden: Sowohl der Naturstein der Brunnensäule als auch die Bronze-Repliken (die Originale befinden sich im Maximilianmuseum) gelten als frostbeständig. (skro)