Büchereien in den Stadtteilen erleben einen Aufschwung

Plus Besonders für Familien sind sie eine beliebte Anlaufstation. Die Stadt Augsburg möchte das Angebot ausbauen. Derzeit macht ihr aber fehlendes Personal zu schaffen.

Von Michael Hörmann

Petra Löw ist Leiterin der Stadtteilbücherei in Haunstetten. Das Gebäude in der Tattenbachstaße ist den Menschen im Stadtteil vertraut, weil hier in erster Linie das Bürgerbüro untergebracht ist. Doch auch die Bücherei ist hier an drei Tagen in der Woche geöffnet. Die Resonanz sei gut, sagt Petra Löw. Diese Woche bleibt die Stadtteilbücherei in Haunstetten jedoch komplett geschlossen. Mit den Schulferien hat dies nichts zu tun. Grund sind vielmehr Personalprobleme. Die Stadt Augsburg hatte daher beschlossen, in den insgesamt vier Stadtteilbüchereien abwechselnd den Betrieb vorübergehend einzustellen. In Kriegshaber, Göggingen und Lechhausen gab es die unfreiwillige Pause bereits. Ab kommender Woche soll der Betrieb in den Büchereien regulär weitergehen. Die Kundschaft freut es: Denn die Stadtteilbüchereien erleben einen Aufschwung.

Bücherei in Haunstetten sieht sich als "kultureller Treffpunkt" des Stadtteils

Die Bücherei in Haunstetten versteht sich als "kultureller Treffpunkt des Stadtteils". 280 Quadratmeter Fläche stehen in den Räumen zur Verfügung, 20.000 Medien zählen zum Sortiment. Bücher, Hörbücher, Comics, DVD-Spielfilme, Brettspiele, Zeitschriften und Zeitungen werden bereitgehalten. Carolin Böhme hat in der Vorwoche die Einrichtung besucht – zusammen mit ihrem vierjährigen Sohn Maximilian. "Wir nutzen die Bücherei gerne, weil sie für uns bequem liegt", sagt die Mutter, die in Haunstetten lebt. Eine andere Besucherin lobt ebenfalls die kurzen Wege: "Die große Stadtbücherei am Ernst-Reuter-Platz in der Innenstadt hat natürlich mehr zu bieten, aber in Haunstetten gibt es einen speziellen Charme."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

