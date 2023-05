Büroleiter der Oberbürgermeisterin verlässt die Stadtverwaltung

Stadt-Sprecher Stefan Sieber will sich beruflich verändern. Am Verhältnis zu Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) liegt das dem Vernehmen nach nicht.

Personeller Wechsel im OB-Referat: Stefan Sieber, Leiter des Büros von Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) und Sprecher der Stadt, wird die Stadtverwaltung im Oktober nach acht Jahren verlassen. Der 46-Jährige will sich beruflich verändern. Weber dankte Sieber am Mittwoch für seine Arbeit, gerade in den schwierigen Phasen während der Corona-Pandemie. Dass Sieber die Stadtverwaltung verlassen möchte, hat er Weber bereits vor mehreren Monaten angekündigt, heißt es in einer Mitteilung. Dem Vernehmen nach erfolgt der Abschied in gutem Einvernehmen. Weber wird bis Herbst die Aufgaben in ihrem Büro und der Kommunikationsabteilung der Stadt neu strukturieren. (skro)