Bulldogge springt Spaziergängerin an und bringt sie zu Fall

Eine 55-jährige Spaziergängerin ist am Samstagvormittag auf der Luitpoldbrücke in Pfersee von einer Bulldogge angesprungen und zu Fall gebracht worden. Wie die Polizei mitteilt, kamen der Frau auf der Brücke gegen 10.15 Uhr eine nicht angeleinte Bulldogge und deren vermeintliche Besitzerin entgegen. Der Hund habe die 55-Jährige aus unbekannten Gründen angesprungen, sodass diese stürzte. Als die Frau begann, Fotos zu machen, flüchtete die Unbekannte mit ihrem Hund an der Wertach entlang in Richtung Norden. Eine sofortige Fahndung nach ihr und dem Hund blieb erfolglos.

Die 55-Jährige zog sich durch den Sturz Schürfwunden zu. Zudem bestand der Verdacht auf einen Rippenbruch, weshalb sie ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei sucht nun nach der vermeintlichen Hundebesitzerin. Sie wird wie folgt beschrieben: weiblich, rund 50 Jahre alt, sprach gebrochenes Deutsch, helle Hautfarbe, trug eine grau-grün gestreifte Mütze, schwarze Jogginghose, eine blaue Winterjacke mit Kapuze und schwarze Turnschuhe. Der Hund trug ein schwarzes Geschirr mit einer orangen Leine. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden. (gau)