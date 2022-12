Augsburg macht heute beim Warntag mit – und vertraut nicht alleine dem Handy

Heute werden in Augsburg im Zuge des bundesweiten Warntags die Sirenen getestet. Warum die Stadt das trotz einer neuen Handy-Warntechnik für wichtig hält.

Beim Warntag am Donnerstag, 8. Dezember, werden nicht überall in Deutschland die Sirenen ertönen. Denn zum einen ist die Teilnahme für die Kommunen freiwillig, zum anderen hat längst nicht jeder Ort ein Warnsystem mit Sirenen. In Augsburg allerdings wird der Heulton um 11 Uhr eine Minute lang zu hören sein. Mit Verzicht auf den Abbau von Sirenen nach dem Pfingsthochwasser 1999 ist die Stadt schon jetzt relativ gut abgedeckt, in Neubaugebieten wird aktuell noch nachgerüstet. Die Sirenen sind nach Ansicht der Stadt auch deshalb wichtig, weil Warnungen übers Handy in manchen Situationen wohl nicht zuverlässig funktionieren.

Vor allem bei einem Blackout - also einem größeren Stromausfall - wäre auf das Handy kein Verlass. Davor warnte der Augsburger Feuerwehrchef Andreas Graber kürzlich: "Wenn es wirklich zum Blackout käme, wäre eine Kommunikation übers Handy nicht möglich." Die Mobilfunkbetreiber wären dann kaum in der Lage, alle ihre Basisstationen an Notstromaggregate anzuschließen. Deshalb rät die Stadt Augsburg auch zu ganz klassischen Vorsorgemaßnahmen. Dazu gehöre ein UKW-Radio mit Batterien. Das könne man auch bei Stromausfall einschalten, wenn per Sirene gewarnt werde. Übers Radio - Bayerischer Rundfunk und Lokalradios - würden dann weitere Informationen verbreitet.

Probealarm am bundesweiten Warntag: In Augsburg gibt es 51 Sirenen

51 Sirenen gibt es derzeit im Stadtgebiet, zehn weitere sind in diesem Jahr neu aufgestellt worden - etwa im Reese-Areal, wo zuletzt viele neue Wohnungen entstanden sind. Die neuen Sirenen seien demnächst einsatzbereit, sagt Ordnungsreferent Frank Pintsch. "Damit sind wir wirklich gut aufgestellt." Die Sirenen werden zentral durch das Amt für Brand- und Katastrophenschutz ausgelöst. Abhängig davon, was passiert ist, können einzelne Stadtteile oder das gesamte Stadtgebiet gewarnt werden.

Ein einminütiger, auf- und abschwellender Heulton bedeutet: Es gibt eine Gefahr, Radio oder Fernsehen einschalten und offizielle Informationen im Internet prüfen. Ein einminütiger Dauerton heißt: Entwarnung. Ergänzend zu den Sirenen können nach Angaben der Stadt mobile Lautsprecher auf Fahrzeugen eingesetzt werden.

Die Stadt Augsburg verschickt im Ernstfall auch Warnungen über Handy-Warnapps wie "Nina". Zuletzt wurden die Menschen auf diesem Weg etwa bei den Bombenfunden auf dem Areal des Toni-Parks im Univiertel gewarnt. Auch als nach dem Brand in einem historischen Haus in der Karolinenstraße Löschwasser ins Trinkwassernetz gelangt war, gab es eine Nina-Warnung. Es hatte in diesem Fall allerdings etwas gedauert, bis die Alarmierung ausgelöst war, manchen Anwohnern war die milchige Verfärbung des Wassers da schon selbst aufgefallen.

Neu sind jetzt Warnnachrichten, die jeder auf sein Mobiltelefon bekommen kann - unabhängig davon, ob er eine App installiert hat oder nicht. Neuere Telefone können das automatisch, ältere benötigen ein Software-Update, manche älteren Modelle sind für den Empfang dieser Warnungen auch nicht geeignet. Bei der neuen Methode, die sich "Cell Broadcast" nennt, erhalten alle Handys, die in einem bestimmten Bereich im Mobilfunknetz angemeldet sind, eine Nachricht. Man kann auf dem Handy einstellen, ob und welche Warnungen man erhalten will. Mit einer Ausnahme: Warnungen in der höchsten Gefahrenstufe kommen immer durch. Die neue Warnmethode wird an diesem Donnerstag ebenfalls getestet - im Ernstfall will die Stadt Augsburg auch diesen Kanal künftig nutzen.