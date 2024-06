Busfahrer fährt Seniorin über die Hand: 87-Jährige schwer verletzt

In der Sebastianstraße in Augsburg passiert ein folgenschwerer Unfall. Eine Frau stürzt, als sie aus dem Bus steigt. Der Fahrer bekommt dies offenbar nicht mit – und fährt los.

Ein Unfall mit einem Linienbus hat sich am Dienstag in der Sebastianstraße ereignet. „Eine 87-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt“, berichtet die Polizei. Den Angaben der Ermittler zufolge war die Seniorin gegen 18.30 Uhr aus dem Bus gestiegen und gestürzt. „Der 62-jährige Busfahrer bemerkte den Sturz der 87-Jährigen offenbar nicht und fuhr wieder an“, heißt es von der Polizei. Hierbei geriet die Hand der 87-jährigen Frau unter einen Reifen des Busses. Die Seniorin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittler lassen zur Klärung des genauen Unfallhergangs ein unfallanalytisches Gutachten erstellen. (jaka)