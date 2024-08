Cannabis am Steuer und kein Führerschein: Polizei erwischt Autofahrer

Die Polizei hat am Mittwochabend in Augsburg-Pfersee einen Mann kontrolliert, der kurz zuvor offenbar Cannabis konsumiert hatte. Wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt, war der 22-Jährige um etwa 19.30 Uhr in der Bürgermeister-Ackermann-Straße unterwegs. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hatte.

Ohne Führerschein: Mann ist nach Cannabis-Konsum im Auto in Augsburg unterwegs

Zudem verlief ein Drogenschnelltest positiv auf Cannabis. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 22-Jährigen. (kmax)