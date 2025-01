Caspar, Melchior und Balthasar ziehen wieder durch die Stadt

Es ist Tradition, dass Sternsinger der Augsburger Pfarreien rund um den Dreikönigstag durch die Stadt ziehen und bei ihren Rundgängen einen Segensspruch an die Haustüren der Bürgerinnen und Bürger schreiben. Dabei steht auch das Augsburger Rathaus traditionell auf der Besuchsliste. In diesem Jahr übernahmen die Sternsinger-Gruppen aus den Pfarreien St. Max und St. Simpert sowie St. Ulrich mit St. Anton die Aufgabe, den Segensspruch an einer der großen Türen anzubringen. Da sich das Rathaus gerade im Umbau befindet, konnte jedoch der damit einhergehende Empfang der Sternsinger nicht wie gewohnt im Goldenen Saal stattfinden. Deshalb wich man nach St. Moritz aus. In der Kirche segnete Dekan Helmut Haug zunächst das Dreikönigswasser, anschließend wurden das Sternsingerlied und der Sternsingertext vorgetragen und es gab einen kleinen Umtrunk mit Bürgermeisterin Martina Wild. Dann ging es schließlich ins Rathaus, um den Segensspruch auf der Innenseite der großen Eingangstüre anzubringen. Danach schwärmten die Sternsinger in die Innenstadt aus, um weitere Häuser zu segnen.

