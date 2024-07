Chancengleichheit: „Frauen werden im Beruf noch immer anders wahrgenommen“

Es fällt ihr nicht wirklich schwer zu gehen. Denn Barbara Emrich wird auch nach ihrem Abschied in den Ruhestand nicht untätig sein. Wenn sie in dieser Woche ihr Büro im lichten, vierten Stock der Maximilianstraße, direkt gegenüber dem Verwaltungsgebäude, verlässt, bleibt die langjährige Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Augsburg ihrem Netzwerk erhalten. 23 Jahre hat sie hier die Fäden gezogen, Frauen zusammengebracht, Somalierinnen bei ihrer Emanzipation unterstützt. Das Engagement für die Durchsetzung verfassungsrechtlich garantierter gleicher Rechte unabhängig vom Geschlecht ist und bleibt ein Lebensthema der gelernten Sozialpädagogin. Nicht nur in den Institutionen der Stadt, vor allem auch außerhalb der Verwaltung knüpfte sie an dem engmaschigen Netzwerk mit, mit dem Vereine, Initiativen, Kirchen Frauen und Mädchen helfen, die Rollenklischees und damit verbundenen Nachteile bis hin zu Gewalt im häuslichen Umfeld zu überwinden.

Emrich wurde 1958 in München geboren. Als sie zwischen 1978 und 1982 Soziale Arbeit in Benediktbeuren studierte, waren die Debatten um Frauenpolitik und Emanzipation bis in die tiefe bayerische Provinz vorgedrungen. Früh engagierte sich Emrich in der Kirche. „Umweltfragen, politische Gerechtigkeit, Frauenkonferenzen, paritätische Redelisten – mit all dem nahmen die Debatten um die Gleichstellung von Frauen damals Fahrt auf.“ Nach dem Studium war sie in Augsburg in der Schwangerenberatung des Sozialdienstes Katholischer Frauen (SKF) tätig. Bewegende Zeiten. „Die Chancen von Frauen hängen damit zusammen, dass sie Kinder kriegen und natürlich stellt jede Schwangerschaft die Frauen vor existenzielle Entscheidungen“, erklärt Emrich.

Doch die Kirche entschied 1998, aus der gesetzlichen Beratung von Schwangeren auszusteigen. „Das war für mich ein Wendepunkt.“ Als sie gefragt wurde, ob sie sich für die Nachfolge der ersten Gleichstellungsbeauftragten der Stadt, Ingrid Bergmann-Ehm, interessiere, bewarb sie sich 2001 im Team mit Anita Conradi. „Ich wollte aus der Beratungsarbeit in ein Amt gehen, in dem nicht nur individuell für einzelne Frauen, sondern strukturell gearbeitet wird.“ Bergmann-Ehm habe Schneisen geschlagen, sagt sie, und die Basis für das umfassende Netzwerk in der Stadt gelegt, das sich inzwischen auch um Männerinteressen kümmert. „Männer wollen auch Väter sein. Firmen und Gesellschaft müssen ihnen Wege für neue Arbeitszeitmodelle ebnen.“

Gleichstellungsbeauftragte: Frauen haben es noch immer schwerer

Der Klassiker jedoch, betont Emrich, sei die Besetzung von Führungspositionen mit Frauen, auch in der Verwaltung. Der gläserne Aufzug, der für Frauen nicht bis ganz nach oben fährt, sei bis heute intakt. Selbst wenn Frauen dasselbe sagen oder tun, genauso am Konferenztisch sitzen wie die Mehrheit der Führungsmänner – aufrecht, direkter Blickkontakt – werden sie anders wahrgenommen und bewertet. Emrich beschreibt die Jobbremse, die sie in den vergangenen Jahrzehnten auch in der Stadtverwaltung erlebt hat: „Es ist eine sehr subkutane Kommunikationskultur. Wer den Habitus nicht beherrscht, nicht in das unsichtbare Einverständnis einbezogen ist, keine nonverbalen Bälle zuwerfen kann, der wird kaum akzeptiert oder auf der Leiter nach oben gelassen.“

Als die beiden Gleichstellungsbeauftragten Anfang der 2000er die Forderung nach Ganztagsschulen auf den Tisch legten, um die Bildungsgerechtigkeit, aber auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu stärken, wurden sie „mental gesteinigt“. „Jetzt fällt uns das auf die Füße. Arbeitskräftemangel und eine neue, arbeitswillige Generation von Frauen fordern heute enorme Investitionen in den Ausbau der Kinderbetreuung.“ Ein Versagen, das die sonst ausgleichende, reflektierte 66-Jährige in Rage bringt. „Im Vergleich zu Skandinavien haben vor allem wir in Bayern 20 Jahre Gleichstellungspolitik verschlafen.“ 1500 Kinder seien in Augsburg derzeit ohne Kitaplatz – das schafft auch Langzeitfolgen in der Integration von Einwanderinnen. Sprach- und Integrationskurse sind bisher vor allem auf Männer ausgerichtet. Viele Frauen brechen die Vollzeitkurse ab, weil sie keine Betreuung für die Kinder haben.

Dieses und den Kampf gegen häusliche Gewalt, die Folgen von Genitalverstümmelung vor allem bei Frauen aus Somalia, Sichtbarkeit von Einwanderinnen in den Gremien der Stadt – all das hinterlässt Barbara Emrich ihrer Nachfolgerin Heike Krebs. Sie selbst, sagt die zweifache Mutter in ihrer zugewandten, aufgeräumten Art, werde auf einem kleinen Grundstück am Starnberger See aufs Wasser schauen. Und natürlich die Ehrenämter bei Profamilia und anderen Fraueninitiativen pflegen. Ihre politische Arbeit an Aufstieg, Gerechtigkeit und Chancengleichheit für Frauen endet eben nicht einfach mit dem letzten Gehaltszettel.