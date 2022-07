Augsburg

vor 16 Min.

Corona als Antrieb: Wie "Reichsbürger" Gerichte und Ämter herausfordern

Plus Reichsbürger verbreiten krude Thesen, leugnen den Staat – und gewinnen Zulauf. Auch in Augsburg steigt der Druck auf Behörden und ihr Personal. Wie groß ist das Problem?

Von Max Kramer

An eine Frau kann sich Johanna Mittermair (Name geändert) besonders gut erinnern. Der Vorgang als solcher war gewöhnlich – eine Augsburgerin war aufgefordert worden, Ausweis und Pass zu beantragen, da jeweils ausgelaufen. Die Antwort war es nicht. Mittermair, Mitarbeiterin der Stadtverwaltung, erhielt ein Schreiben, gerichtet an Eva Weber als "Chefin der Stadt Augsburg GmbH". Der Brief enthielt eine Urkunde, angeblich aus den USA, die bezeugen sollte, dass die Augsburgerin aus der "BRD GmbH" ausgetreten sei und deshalb keinen Ausweis benötige. Signatur: ein Fingerabdruck – und eine Unterschrift in einem Farbton, der Blut ähnelte. "Da denkt man schon: Du meine Güte, was ist denn da los?", sagt Mittermair, als sie sich an den Brief im vergangenen Jahr erinnert. Es ist ein Fall, wie sie sich seit Beginn der Pandemie häufen – und öffentliche Stellen zunehmend herausfordern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen