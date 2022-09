Augsburg

vor 48 Min.

Corona, Energiekrise, Preisexplosion: Kommt auf Augsburg ein "Wutwinter" zu?

Plus Die Zahl der Demos hat zugenommen. Zuletzt war oft die Coronapolitik der Anlass, jetzt geht es um die Folgen des Ukraine-Kriegs. In der ärmsten Stadt Bayerns könnte dieses Thema einige mobilisieren.

Von Max Kramer Artikel anhören Shape

Montagabend, 18 Uhr. Deutschlandweit sind große Demonstrationen angekündigt, auf dem Augsburger Königsplatz steht ein halbes Dutzend Menschen. Sie haben ein Banner und einen Klapptisch aufgebaut. "Weg mit der Gasumlage" ist das Thema der Kundgebung, die aus dem linken Spektrum kommt. Die Redner wettern gegen den Ukrainekrieg, schimpfen wegen "horrender" Benzin- und Energiepreise. Die Entlastungspakete der Bundesregierung seien "nur eine Dämpfung gegen den Wutherbst", ruft ein Mann am Mikrofon. "Es braucht jetzt aktiven Volkswiderstand, eine Massenbewegung." Davon ist man an diesem Montagabend noch weit entfernt, die Aufmerksamkeit ringsherum hält sich in Grenzen. Doch vieles deutet darauf hin, dass sich dies ändern wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen