Augsburg

vor 39 Min.

Dafür sammeln Augsburger auf der Spendenplattform "Go fund me"

103 Kampagnen mit mindestens einer Spende wurden auf der Online-Spendenplattform "Go fund me" in den vergangenen zwölf Monaten von Augsburgern ins Leben gerufen. Viele weitere gingen bislang leer aus.

Plus Das Schicksal von Wiesn-Toni Tamer Bugan oder der kleinen Tamara hat in Augsburg viele Spender bewegt. Es laufen aber auch zahlreiche Aktionen, die niemand unterstützt.

Von Katharina Indrich

Manchmal hat man gute Ideen, doch das Geld zur Umsetzung fehlt. Immer öfter "landen" solche Ideen und Projekte auf der Online-Spendenplattform "Go fund me" (Komm und unterstütze mich). 381 Ergebnisse ergibt dort die Suche mit dem Stichwort Augsburg. In den vergangenen zwölf Monaten wurden in Augsburg nach Auskunft der Plattform 103 Kampagnen mit mindestens einer Spende ins Leben gerufen, davon erzielten 71 mehr als fünf Spenden - darunter auch die Kampagne eines Klimaaktivisten. Seine Aktion sorgte im August 2021 für Aufsehen und einen Gerichtsprozess. Mit dem Spendenaufruf will er nun seine Geldstrafe refinanzieren.

Am Friedensfesttag kletterte der Aktivist des Klimacamps damals zusammen mit einem Mitstreiter am Augsburger Rathaus und befestigte ein Banner. "Mit Vollgas in die Klimakatastrophe - destruktiv unsolidarisch frech", war unter anderem auf dem Transparent zu lesen." Weil er zu diesem Zeitpunkt allerdings als Veranstaltungsleiter des 21 Meter entfernten Klimacamps gemeldet war und dieses nur in einem Abstand von zehn Metern um das Camp plakatieren darf, folgte auf die Kletterpartie ein Gerichtsverfahren. Zu 600 Euro Geldstrafe wurde er im Zuge dessen im Mai 2022 verurteilt. Ein Jahr später hat er nun eine Spendenaktion auf der Onlineplattform Go fund me ins Leben gerufen. "600 Euro Strafe für elf Meter - hilfst du mit?" lautet die Überschrift. Und tatsächlich haben sich schon einige Unterstützer gefunden. Knapp 340 Euro hat der Aktivist, der noch am Tag der Verurteilung wieder am Augsburger Rathaus geklettert ist, bislang eingenommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen