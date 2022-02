30.000 Gäste erwartet: Augsburger Festival Modular kehrt im großen Stil zurück

Plus Der Termin steht bereits, nun kündigt der Stadtjugendring Augsburg als Veranstalter die ersten Bands an. Das Modular-Festival hat eine lange Vorgeschichte.

Für junge Menschen ist es das große Festival in Augsburg. Modular genießt über viele Jahre hinweg fast schon Kultstatus. Corona bremste die Veranstaltung jedoch aus. Im Jahr 2020 fiel das Jugendfestival ersatzlos aus. Im Vorjahr gab es ein Modular-Festle, das mit vielen Einschränkungen verbunden war. Kein Vergleich also zur gewohnten Partyatmosphäre. In diesem Jahr soll nun alles ganz anders werden. Der Stadtjugendring als Veranstalter steht bereit. Der Termin ist seit Längerem festgelegt. Anfang Juni geht es an drei Tagen auf dem Gaswerkgelände in Oberhausen rund. Nun stehen auch die ersten Bands für das Modular in Augsburg fest.