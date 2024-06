Das bedeutet der Pride Monat für queere Menschen in Augsburg

Von Anja Volkwein - 18:00 Uhr

Juni ist Pride Monat. Doch was heißt das für queeres Leben in Augsburg? Sechs queere Augsburgerinnen und Augsburger erzählen von Identität, ihren Wünschen und Sorgen.

Pride leitet sich vom englischen Wort Stolz ab. Der Pride Monat steht somit für einen stolzen Umgang mit der eigenen Sexualität und Identität. In unseren Protokollen erzählen sechs queere Menschen, was der Pride Monat für sie in Augsburg bedeutet.

Die Theologin Irene Löffler (sie/ihr) lebt seit über 40 Jahren in Augsburg. Sie arbeitete zunächst als Lehrerin, nun engagiert sich im Lesben und Kirche Netzwerk und ist im Vorstand des Lesben- und Schwulenverband in Bayern. Foto: Anja Volkwein

"Es total wichtig, Menschen zu begegnen, die das leben": Irene Löffler (66)

"Für mich ist der Pride Monat ein sehr gefüllter Monat. Dieses Jahr war ich für das politische Bühnenprogramm am Christopher Street Day (CSD) mit verantwortlich. Es ist nicht einfach, sich zu einigen, welche Politiker auf die Bühne sollen. Mit manchen haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Es gibt Politikerinnen und Politiker, die mit diskutieren möchten, bei denen aber klar ist, dass für sie die queere Gemeinschaft eher Störfaktor als Herzensanliegen ist. Natürlich gibt es auch welche, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben. Vor allem die Grünen und die SPD unterstützen uns.

