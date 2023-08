Augsburg

vor 46 Min.

Das diesjährige Friedensmural: Der "Zapfhahn" wird bunt

Plus Drei Augsburgerinnen gestalten in diesem Jahr das Wandbild an der Donauwörther Straße in Oberhausen. Dabei wenden sie eine besondere Technik an.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Sophie Te (Sophie Tröster), Nontira Kigle und Lena Hofmann sind im "Flow" - und das gleich doppelt. Sie sind nicht nur selbst im Fluss, tragen von einer Hebebühne aus Wandfarbe an der Hauswand an der Donauwörther Straße auf und besprühen sie, sodass nach und nach ihr Kunstwerk Farbe und Form annimmt. Auch das Motiv heißt "Flow", wie eine Momentaufnahme eines kreativen Denkprozesses. Das Thema für die Gestaltung des Wandbilds war gleichlautend wie das des diesjährigen Friedensfestes: Kreativität. Der Beitrag der drei Augsburger Künstlerinnen wurde von der Jury ausgewählt und wird bald die Seitenwand des Gebäudes zieren, das auch die Kneipe "Zum Zapfhahn" beherbergt.

Seit vergangener Woche sind die drei Frauen am Werk. Anfangs waren ihnen einzelne Stücke der Hausfassade entgegengefallen. Sie trugen deshalb zunächst eine Schicht Tiefengrund gemischt mit Farbe auf. Dann ging es los: Neben Farbe aus den gängigen Sprühflaschen verwenden sie auch eine besondere Technik. "Während meiner Schwangerschaft habe ich keine Sprühfarben verwendet, sondern Acryl- oder Tuschefarben, die ich in alles füllte, mit dem man sprühen kann. Das eröffnete mir eine neue Welt", sagt Sophie Te. Für das Wandbild befüllen die drei Augsburgerinnen also auch Gerätschaften mit Farbe, die eigentlich für etwas anderes bestimmt sind, etwa einen Feuerlöscher oder eine große Giftspritze, und sorgen so für die überdimensionalen Farbkleckse, die teils farblich auseinanderliegen, teils miteinander verschwimmen. "Wie Gedankengänge, die manchmal sehr konkret sind und dann wieder weniger", erklärt Lena Hofmann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen