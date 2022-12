Das Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof lässt auf sich warten

Plus Für den Neubau am westlichen Ende des Augsburger Bahnhofstunnels mit knapp 900 Stellplätzen ist kein Geld da. Die Stadt plant eine Übergangslösung.

Im Bereich rund um den Augsburger Bahnhofstunnel kommt es erneut zu einer Verzögerung: Nachdem schon der Tunnel später fertig wird als geplant und zunächst auch über keinen Gleisanschluss im Westen verfügen wird, wird nun bekannt, dass sich auch das geplante Fahrradparkhaus am Westeingang des Bahnhofstunnels auf unbestimmte Zeit verzögert. Es hängt wieder einmal am Geld.