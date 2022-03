Augsburg

Das Freibad Lechhausen startet mit einer Zwischenlösung in die Badesaison

Plus Eine Ausnahmeregelung wegen des Abwassers ist vom Tisch. Auf was sich Stadt Augsburg und Wasserwirtschaftsamt Donauwörth beim Freibad Lechhausen verständigen.

Von Michael Hörmann

"Lechhausen braucht das Freibad!" So steht es auf zwei Tüchern zu lesen, die per Hand beschrieben wurden. Sie hängen an zwei Stellen des Bads unweit der Ulrichsbrücke. Hinter der Badesaison in diesem Sommer stand länger ein Fragezeichen, weil in der Vergangenheit das Abwasser direkt in den vorbeifließenden Proviantbach geleitet worden war. Dies geht nun nicht mehr. Sportreferent Jürgen Enninger hatte in der Vorwoche betont, dass das Bad auf alle Fälle geöffnet werde. Nun ist klar, wie die Stadt vorgehen möchte. Offen ist dagegen, wie teuer sie das Unterfangen kommt.

