Das Honky Tonk Festival – ein musikalischer Rundgang durch Augsburg

Am Samstag fand das 28. Honky Tonk Festival in Augsburg statt. Wo dieses Mal die Musik spielte.

Miriam Sedelmayer und Kevin Stahl waren gleich zu Beginn des Abends bei den "W Beat Boys" im Mo Club dabei. Für das Pärchen aus Augsburg ist das Honky Tonk Festival ein Muss: "Ich finde es cool, dass man an einem Abend so viele Livebands sehen kann. Das ist ja sonst eher selten in Augsburg", sagt Miriam Sedelmayer. Sie kenne das Konzept bereits aus anderen Städten und sei auch schon auf Honky Tonk Veranstaltungen gewesen. "In meiner Freizeit höre ich auch gern Rock und Pop, daher passt das ganz gut", berichtet sie. Ob Jazz, Rock, Boogie oder 90er, am Samstag gab es bei Honky Tonk für jeden Musikgeschmack etwas zu hören. Zum 28. Mal veranstaltete das Riegele Brauhaus in Kooperation mit 23 verschiedenen Gastronomien und 25 Künstlern und Bands das Musikfestival in der Augsburger Innenstadt.

Für Kevin Stahl ist es das erste Mal auf dem Festival. Er freut sich besonders auf die verschiedenen Örtlichkeiten: "Ich bekomme vom Augsburger Nachtleben nicht so viel mit, deshalb ist das eine gute Gelegenheit, um ein paar neue Bars und Cafés zu entdecken." Einen Plan für den Abend hat das Paar nicht gemacht: "Wir schauen einfach, wo es uns im Laufe des Abends hinzieht."

Im Mo Club beginnen Miriam Sedelmayer und Kevin Stahl ihre musikalische Reise. Foto: Michael Hochgemuth

Der Mo Club füllt sich schnell mit einem bunt gemischten Publikum – bald waren nur noch Stehplätze frei. Vor dem DJ Pult wurden die Instrumente aufgebaut und wo normalerweise Feiernde zu House-Beats tanzen, wurde am Samstag mit Akustikgitarre und Tambourin aufgeboten.

"Beim Honky Tonk kann man verschiedene Musikstile kennenlernen"

Etwas gediegener ging es in der Bar 3M zu. Dort konnte man ab 20 Uhr das Duo "Boogieman's Friend" erleben. Die beiden Musikanten aus Erfurt sind bekannt für ihren authentischen bluesigen Sound und ihre klassischen Adaptionen. An kleinen privaten Tischen konnten die Besucher in der Bar entspannt der Musik lauschen, doch schon beim zweiten Lied traute sich ein mutiges Paar auf die Tanzfläche. Cornelia Rickelmann und Ion Bodiu legten zwischen den Tischen einen schnellen Boogie aufs Parkett. Seit vier Jahren tanzen die beiden Freunde fest zusammen. "Wir tanzen sehr gerne zu Klassikern wie Swing und Boogie. Für uns geht es deshalb später auch noch in den Hep Cat Club", erzählt die Augsburgerin. Auch Ion Bodiu gefällt der musikalische Marathon. Zusammen mit seiner Tanzpartnerin war er bereits im Mai auf dem Augsburger Honky Tonk Festival unterwegs. "Die Spontanität gefällt mir. Man kann einfach etwas Neues ausprobieren und verschiedene Musikstile kennenlernen", sagt Bodiu.

Ion Bodiu und Cornelia Rickelmann legten in der Bar 3M einen Boogie aufs Parkett. Foto: Michael Hochgemuth

Getanzt wurde am Samstagabend auch in der Tanzschule Hep Cat Club am Bahnhof. Mit Kontrabass und E-Gitarre heizten die "Woodsidejumpers" den Tänzern ziemlich ein. Die 50er Jahre Rockabilly-Musik zog Tänzer aller Altersklassen auf die Tanzfläche. Zu den Gästen gehörten auch Heiner Blümel und Michaela Hofmann. Die beiden Münchner sind an dem Abend extra für den Hep Cat Club angereist: "Wir tanzen schon seit acht Jahren zusammen und reisen sozusagen der Musik hinterher", berichtet Michaela Hofmann. Die zwanzig Jahre Altersunterschied spielen bei dem Tanzpaar keine Rolle. Gemeinsam fegen sie zu den rockigen Klassikern über das Parkett. "Am liebsten tanze ich Rock 'n' Roll und Boogie", erzählt der 82-Jährige.

Heiner Blümel und Tanzpartnerin Michaela Hofmann sind aus München angereist um zu fetzigem Rock 'n' Roll zu tanzen. Foto: Michael Hochgemuth

Auch im Murphy's Law gab es am Samstag etwas auf die Ohren. Der Irish Pub sorgte traditionell mit irischer Volksmusik für Unterhaltung. Die Band "Darth Polly" spielte in dem gut besuchten Lokal eigene Lieder sowie altbekannte Sea Shanties und Irish Rock. Seit 2017 steht das Trio gemeinsam auf der Bühne und brachte mit Schlagzeug, Gitarre und der irischen Bouzouki den Klang der Inseln in den Augsburger Pub. Zwischen den Liedern hieß es dann immer wieder "Sláinte!" – irisch für "Prost!"- und es wurde gemeinsam mit dem Publikum angestoßen.

Sängerin Maria Aichinger singt mit ihrer Band Darth Polly irische Volkslieder im Murphy's Law. Foto: Michael Hochgemuth

