Das Lokal "Alte Liebe" in Augsburg "verliert" seinen Michelin-Stern

Dies hat in diesem Fall aber nichts mit der Qualität der Küche zu tun. Ein Dieb entwendete die Auszeichnung im Außenbereich.

Es gibt nicht viele Sterne-Lokale in Deutschland. In Augsburg sind es das August (zwei Sterne) sowie das Sartory (ein Stern) und die "Alte Liebe" (ebenfalls ein Stern). Letztgenanntes Restaurant in der Alpenstraße kann damit allerdings derzeit im Außenbereich nicht werben. Ein Dieb hat den Michelin-Stern entwendet.

Wie die Polizei informiert, passiete die Tat am Samstag zwischen 1.30 und 12 Uhr. Ein Unbekannter entwendete einen im Außenbereich des Restaurants an die Wand geschraubten Michelin-Stern. Zeugen werden gesucht. (möh)

Lesen Sie dazu auch