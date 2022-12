Augsburg

18:03 Uhr

Das sagen junge Menschen zum fleischlosen Modular-Festival

Die Entscheidung, beim Jugendfestival Modular nur noch vegetarische Speisen anzubieten, kommt bei Jugendlichen mehrheitlich gut an.

Plus Der Stadtjugendring (SJR) Augsburg hat beschlossen, bei Modular 2023 auf Fleisch zu verzichten. Dafür gibt es viel Zustimmung. SJR-Geschäftsführer Jesske ist irritiert.

Von Rasmus Blasel Artikel anhören Shape

Ein breites Grinsen zieht sich über das Gesicht von Lena Molle. Sie hat gehört, dass beim Modular-Festival in Augsburg im kommenden Jahr kein Fleisch mehr angeboten wird. Für die 20-Jährige, die mehrfach am dreitägigen Musik-Festival teilgenommen hat, ist das keine Umstellung, sondern eine Erleichterung. Seit sieben Jahren lebt sie vegetarisch. "Da ist es oft schwer, auf Festivals etwas Passendes zum Essen zu finden", sagt Molle. Zwar habe sich ihrer Ansicht nach das vegetarische Angebot auf dem Modular-Festival in den vergangenen Jahren stetig verbessert, aber durch die Entscheidung des Stadtjugendrings (SJR) werde die Auswahl wohl um einiges besser. Eine Hoffnung, die einige Jugendliche hegen.

