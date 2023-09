Das Turamichele ist am Freitag nochmals im Einsatz

Das Figurenspiel findet vormittags für angemeldeten Kindergärten und Schulen statt. Es finden drei Auftritte statt.

Das große Turamichelefest fand am vergangenen Wochenende statt, die beliebte Figur kommt aber jetzt noch einmal zum Einsatz: Am Freitag, 29. September, gibt es Aktionen am Rathausplatz. Es ist der Michaelitag.

15 Bilder Das Turamichele hinter den Kulissen Foto: Annette Zoepf

Traditionell werden an diesem Tag die Schulen und Kindergärten auf den Rathausplatz eingeladen, um gemeinsam zu feiern und mit dem Stundenschlag den Erzengel Michael am Fenster des Perlachturms beim Bezwingen des Teufelsdrachens zu unterstützen. Um mitzumachen, war allerdings eine vorherige Anmeldung nötig, heißt es. Um 10, 11 und 12 Uhr sind die Auftritte vom Turamichele. (möh)

