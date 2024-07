Das Wasser erhöht seinen Druck auf Augsburg – von oben wie von unten

Es ist inzwischen so etwas wie Sommer geworden, doch in Haunstetten hört man mancherorts noch das Röhren der Pumpen. Sie laufen und laufen, schleusen hunderte Liter durch Schläuche, Hauptsache nach draußen. Doch oft leisten sie eine Art Sisyphusarbeit. Denn so schnell, wie das Wasser weg ist, so schnell ist es wieder da: Das Grundwasser drückt von unten, in Tiefgaragen und Keller. Auch Wochen nach den heftigen Starkregen sind viele Augsburgerinnen und Augsburger mit diesem Kreislauf konfrontiert, viele kannten ein solches Ausmaß bislang nicht. Doch es könnte sein, dass sich dies künftig häuft.

Max Kramer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Haunstetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis