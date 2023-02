Das Wasser in den Augsburger Bädern wird wieder wärmer

Angesichts der gestiegenen Versorgungssicherheit hebt die Stadt die Temperatur wieder an und öffnet die Sauna im Stadtbad. Was die bisherigen Bemühungen gebracht haben.

Das Wasser in den städtischen Hallenbädern wird ab sofort wieder auf die vor der Energiekrise üblichen Temperaturen aufgeheizt. Seit Beginn der Hallenbadsaison waren die Temperaturen dort um zwei Grad abgesenkt worden. Die Änderung gab Sportreferent Jürgen Enninger (Grüne) am Montag im Sportausschuss des Stadtrats bekannt. Im Stadtbad wird das Wasser dann wieder 29 Grad warm sein, in den anderen Bädern 27 Grad. Zudem kündigte Enninger die Wiedereröffnung der Sauna im Alten Stadtbad ab dem 10. Februar an. Was die Energiesparmaßnahmen der Stadt allgemein betrifft, sieht die Zwischenbilanz offenbar gut aus.

Die im Herbst in Kraft getretenen Einsparmaßnahmen in den Bädern hätten geholfen, den Energieverbrauch bei der Stadt namhaft zu senken, so Enninger. Er bedanke sich bei allen Bürgern und Bürgerinnen, die die Einsparungen mitgetragen hätten. Angesichts des bisher eher milden Winters und des guten Füllstands der deutschen Gasspeicher wolle man nun aber wieder zum üblichen Niveau zurückkehren.

Die Temperaturabsenkung in Augsburgs Bädern hatte für Unmut gesorgt

Die Temperaturabsenkungen in den Bädern von 27 auf 25 Grad (im Stadtbad von 29 auf 27 Grad angesichts der älteren Kundschaft) hatten zuletzt für gewissen Unmut bei Teilen der Elternschaft von Schulkindern gesorgt. Auch die DLRG als großer Anbieter von Schwimmkursen berichete, dass weniger Kinder in Kurse kämen, weil sie im Bad frieren. Die Sauna-Schließung im Alten Stadtbad sorgte zudem dafür, dass die Café-Betreiberin ankündigte, im Mai das Handtuch zu werfen.

Augsburg war mit den 25 Grad unter dem Niveau der Bäder in München und Nürnberg und der Schwimmbäder diverser Umlandstädte geblieben. Zwischen 1. September 2022 und 31. Januar 2023 seien durch die Temperaturabsenkung in Hallenbädern und die Sauna-Schließung rund 573.000 Kilowattstunden eingespart worden. Das entspreche dem Jahresverbrauch von rund 230 Zwei-Personen-Haushalten, so Enninger. Inwieweit die Temperaturabsenkungen für weniger Besucherzustrom sorgten, konnte die Stadt zuletzt nicht klar beziffern, da Vergleiche mit Vorjahren wegen der Corona-Pandemie wenig aussagekräftig gewesen wären.

Das hat die Stadt in diesem Winter an Energie gespart

Am Montag legte die Stadt auch eine Zwischenbilanz zu den gesamtstädtischen Energiesparbemühungen vor. Im Juli hatte Augsburg als eine der ersten Großstädte in Deutschland angekündigt, ein Energiespar-Maßnahmenpaket auf den Weg zu bringen, wobei es teils auch um symbolische Schritte wie ein Abschalten der städtischen Brunnen ging. Neben Einsparungen war ein Ziel, die Bürgerschaft für die Folgen der Energiekrise mit steigenden Preisen zu sensibilisieren. Laut Stadt sei es gelungen, zwischen Juni und Dezember 2022 in den städtischen Gebäuden im Schnitt sieben Prozent Strom und 14 Prozent Wärme im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einzusparen. In der Verwaltung ist die Heizung gedrosselt, die Beschäftigten werden zum Energiesparen angehalten.

Das Abschalten der Außenbeleuchtung an Fassaden bedeutender Bauwerke seit dem Sommer habe im Vergleich zum gesamten Vorjahr 34 Prozent Strom gespart, wobei sich die Gesamtenergiemenge für diesen Zweck in Grenzen hält. Die Stadt will eine aussagekräftigere Bilanz der verschiedenen Maßnahmen im Frühjahr ziehen. Dann wird auch klar sein, wie die steigenden Energiepreise letztlich durchschlagen. Die Stadt hatte für 2022 kurzfristig zehn Millionen Euro zusätzlich zur Seite gelegt, für 2023 und 2024 sind jeweils fünf Millionen Euro geplant.

Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) sagte am Montag, es sei wichtig gewesen, sich auf den Winter vorzubereiten, weil ungewiss war, wie stabil die Energieversorgung bleibt. Inzwischen geht die Bundesnetzagentur davon aus, dass Deutschland gut durch den Winter kommt. Das ermögliche es, nun wieder auf Kinder und Senioren und Seniorinnen zu schauen, die von den Einschränkungen am stärksten betroffen waren, so Weber. Man müsse grundsätzlich weiterhin sparsam wirtschaften. Im kommenden Sommer will die Stadt dann mit Blick auf die dann aktuelle Versorgungslage prüfen, welche Einschnitte im Winter 2023/24 nötig werden könnten.

Stadträte in Augsburg begrüßen die Entscheidung für wärmere Schwimmbäder

Im Ausschuss wurde die Änderung bei den städtischen Bädern begrüßt. CSU-Stadtrat und Post-SV-Schwimmfunktionär Bernd Zitzelsberger sagte, es sei nötig gewesen, angesichts der Energiekrise zu frieren. Nun wieder mehr zu heizen, sei eine "maßvolle und richtige Entscheidung". Gerade für Kinder und Senioren, die nicht so viele Bahnen schwimmen, seien die niedrigeren Temperaturen ein Problem gewesen. Auch Grünen-Stadtrat Serdar Akin sprach von einem "guten Zeichen" für den Sport. Man habe in der Corona-Krise Einschränkungen verhängen müssen, die inzwischen wieder aufgehoben seien. Man werde in der Energie-Krise ähnlich vorgehen und zu einem guten Ende kommen.