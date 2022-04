Das zweite Stadtteilgespräch in Augsburg führt nach Lechhausen

Die Stadtregierung will wissen, was die Bürgerinnen und Bürger im Augsburger Nordosten bewegt. Eine Teilnahme ist am Mittwoch nicht nur vor Ort möglich.

Eigentlich sollte das Stadtteilgespräch für den Augsburger Nordosten bereits am 1. Februar stattfinden. Doch wegen der Corona-Pandemie hat die Stadtregierung diesen Termin ins Frühjahr verschoben. An diesem Mittwoch, 6. April, will Oberbürgermeisterin Eva Weber zusammen mit den Referenten, Bürgermeister Bernd Kränzle, den Stadtwerken, der Wohnbaugruppe und der Polizei hören, wo den Augsburgerinnen und Augsburgern aus Lechhausen, Hochzoll, der Firnhaberau sowie der Hammerschmiede der Schuh drückt, welche Situationen der besonderen Aufmerksamkeit bedürfen und wie die Stadt gemeinsam weiterentwickelt werden kann.

Beim Stadtteilgespräch Lechhausen gilt die 3G-Regel

Ort der Veranstaltung ist das Alevitische Gemeindezentrum in der Bozener Straße 4a in Lechhausen. Auftakt ist um 18 Uhr mit persönlichen Tischgesprächen. Um 19 Uhr beginnt die Plenumsversammlung. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Aufgrund der aktuellen Infektionszahlen bittet die Stadt Augsburg auf Empfehlung des Gesundheitsamtes alle Gäste, eine FFP2-Maske zu tragen. Dies gilt besonders für Bereiche, bei denen der Abstand nicht eingehalten werden kann. Aufgrund der Bestuhlung mit den notwendigen Abständen kann die Maske an den Plätzen abgenommen werden. Wer lieber online zuhören und mitdiskutieren möchte, kann das unter: augsburg.de/stadtteilgespraech tun.

Zum ersten Stadtteilgespräch im Oktober in Kriegshaber waren rund 150 Bürgerinnen und Bürger gekommen. Nach der Veranstaltung in Lechhausen sind noch drei weitere Termine geplant. Der nächste steht am Mittwoch, 11. Mai, im Augsburger Süd-Westen für die Stadtteile Göggingen, Inningen und Bergheim an. (bau)

Lesen Sie dazu auch