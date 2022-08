Vorbereitungen für Marktsonntage in den Stadtteilen laufen auf Hochtouren

Oberhausen lädt am 4. September zum Einkaufen ein, Lechhausen am 16. Oktober. Wie die Stadt zu einer Neuauflage der Marktsonntage in der Innenstadt steht.

Manche Augsburgerinnen und Augsburger erinnern sich noch an die Zeiten, als es in der Stadt fünf Marktsonntage gab: den ersten im Mai zur Europawoche, den zweiten während der Jakober Kirchweih, gefolgt von Oberhausen, der Innenstadt (Turamichele) und Lechhausen im Oktober. Übrig geblieben ist neben dem Lechhauser Event der Marktsonntag am zweiten Wochenende des Herbstplärrers in Oberhausen. In beiden Stadtteilen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Gertraud Baumann, Hannelore Köppl und Werner Hartmann (von links) von der Arge Oberhausen freuen sich nach zweijähriger Corona-Pause auf den Marktsonntag Oberhausen am 4. September. Foto: Andrea Baumann

Hannelore Köppls Gemütszustand lässt sich am ehesten mit "freudiger Anspannung" beschreiben. Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause ist die Vorsitzende der Arge Oberhausen überglücklich, dass in diesem Jahr dem Marktsonntag am 4. September wohl keine Steine in den Weg gelegt werden. Schließlich soll auch noch das ursprünglich auf 2020 terminierte 30. Jubiläum nachgefeiert werden.

Marktsonntag in Oberhausen bietet 40 Stände in der Ulmer Straße

Zusammen mit ihrem Team suchte Köppl in den vergangenen Monaten die Fieranten, Vereine und Organisationen für die Parkbuchten an der Ulmer Straße aus. Etwa 40 Stände sollen die Festzone zwischen Wertachbrücke und Helmut-Haller-Platz von 11 bis 18 Uhr bestücken. Darüber hinaus öffnet ein Großteil der Geschäfte von 13 bis 18 Uhr – die maximale Verkaufszeit ist hier auf fünf Stunden begrenzt. "Wir werden in den nächsten Tagen nochmals unterwegs sein, um die Geschäftsleute an den Marktsonntag zu erinnern", sagt Köppl. Ganz hat sie die Hoffnung noch nicht begraben, dass die ortsansässigen Brautmodengeschäfte mit einer Modenschau aufwarten und der FCA trotz eines Heimspiels doch noch einen Spieler zur Autogrammstunde nach Oberhausen schickt.

Fest steht, dass nach der offiziellen Eröffnung des Marktsonntags um 12.30 Uhr ein Umzug mit rund 25 bis 30 Gruppen stattfindet. Der Helmut-Haller-Platz verwandelt sich in eine Kindererlebniswelt, deren Hauptattraktion der Hubschraubersimulator der Polizei sein dürfte. Neben den ortsansässigen Lokalen wollen auch etliche Imbissstände den Hunger und Durst der Gäste stillen, darunter der Verein Mannanu mit kostenlosen Pizzaschnitten und die Familie Adam, die dem Marktsonntag nach den Aufzeichnungen der Arge von Beginn an die Treue hält.

Marktsonntag in Augsburg-Oberhausen bietet einen Umzug

Damit die Gäste gefahrlos in der Festzone schlendern können, wird die Ulmer Straße im Bereich der Festzone für den Verkehr gesperrt, nur die Straßenbahnen fahren. Köppl appelliert an die Autofahrer, die rechtzeitig auf Schildern angekündigten Parkverbote in den Buchten zu beachten, da die Fahrzeuge andernfalls abgeschleppt würden. Besucherinnen und Besuchern empfehlen die Veranstalter, auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen, da die Parkplätze auch wegen des nahegelegenen Plärrers Mangelware seien. Generell wird das Nebeneinander von Volksfest und Marktsonntag begrüßt: Beide Veranstaltungen würden voneinander profitieren, heißt es.

Das gilt auch für die Kombination aus Marktsonntag und Lechhauser Kirchweih im Oktober. Nach Angaben von Peter Fischer von der Aktionsgemeinschaft des Stadtteils dürfen sich die Besucher am 16. Oktober auf offene Geschäfte und zahlreiche Angebote freuen. Die Vorbereitungen liefen bereits seit April. In Lechhausen gab es bereits 2021 nach einjähriger Pause einen Marktsonntag und eine abgespeckte Kirchweih. Diesmal ist erstmals wieder ein Festzelt unter der Regie des neuen Wirts Stefan "Bob" Meitinger mit von der Partie.

Lechhauser Kirchweih wieder mit Festzeltbetrieb

Den Marktsonntagen in Lechhausen und Oberhausen kommt mittlerweile eine besondere Bedeutung zu. Denn sie sind diejenigen, die von den einst fünf verkaufsoffenen Sonntagen übrig geblieben sind. In der Jakobervorstadt fielen einst die Rahmenbedingungen – ein Markttreiben – als Voraussetzung für die Genehmigung weg. Die beiden weiteren Veranstaltungen im Rahmen des Europatages im Mai und des Turamichele-Festes im Herbst wurden ein Fall für die Gerichte. Aufgrund einer Klage der Gewerkschaft Verdi und der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung kippte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die innerstädtischen Marktsonntage.

Prinzipiell kann sich die Stadt eine Wiederauflage vorstellen. Sofern sich perspektivisch aus unabsehbaren Gründen die rechtlichen Rahmenbedingungen ändern sollten, wären die altbekannte Durchführung oder neue Konzepte denkbar, teilt die Wirtschaftsförderung auf Nachfrage mit. "Rein konzeptionell sind Marktsonntage bisher ein erfolgreiches Veranstaltungsmodell für die Innenstadt gewesen, das auch bei Besucherinnen und Besuchern stets gut angenommen wurde." Aktuell böten diverse andere Veranstaltungen sowie Angebote rund um den Augsburger Stadtsommer eine adäquate Alternative.