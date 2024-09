„Depressionen haben nicht in mein Selbstbild gepasst“

Ein Montag im Februar 2022 ist für Anne Zimmermann der Wendepunkt in ihrem Leben. Am Arbeitsplatz wird ihr plötzlich übel, sie kann sich kaum noch konzentrieren, ihre Gedanken fahren Karussell und in Gesprächen hat sie kleine Aussetzer. „Ich wusste nicht so recht, was mit mir los ist und dachte zunächst, ich hätte mir einen Virus eingefangen“, erzählt sie. Dass all das Symptome einer schweren Depression sind, die sie von jetzt auf gleich mehr als zwei Jahre aus ihrem Alltag reißen, habe sie damals nicht erkannt. Oder besser: nicht erkennen wollen. Diese Krankheit habe nicht in ihr Selbstbild gepasst. Heute, sagt Anne Zimmermann, wisse sie es besser. Sie erzählt, wie es für sie nach dem kompletten Zusammenbruch weiterging.

