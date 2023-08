Der Augsburger Herbstplärrer startet mit Bieranstich und Feuerwerk

Es ist wieder Volksfestzeit in Augsburg. Am Freitag, 25. August, beginnt der Herbstplärrer und einige neue Fahrgeschäfte warten auf Besucher.

Die Wartezeit ist bald vorüber: Am Freitag, 25. August, beginnt Schwabens größtes Volksfest. Der Eröffnungsabend bietet neben den Neuheiten bei Fahrgeschäften immer zwei Höhepunkte: den Bieranstich und das Feuerwerk zu späterer Stunde. Neu ist in diesem Jahr, dass die Langenmantelstraße ab 18 Uhr für den Verkehr gesperrt ist. Diese Sperrung gilt freitags bis sonntags jeweils bis Mitternacht. Die Zufahrt zu den Parkplätzen am Lederle-Parkplatz erfolgt über eine andere Route.

Für manchen Volksfestbesucher ist der Bieranstich fast schon ein Muss. Um 18 Uhr wird Oberbürgermeisterin Eva Weber im Schallerzelt den Anstich vornehmen. Der Betrieb auf dem Gelände beginnt allerdings früher. Ab 16 Uhr drehen sich Fahrgeschäfte, werden Lose verkauft oder Speisen und Getränke verkauft. Das Feuerwerk am Abend soll gegen 21.45 Uhr beginnen.

15 Bilder Markus Söder und Eva Weber eröffnen beim Bieranstich den Osterplärrer Foto: Silvio Wyszengrad

Der Plärrer hat in den zurückliegenden Jahren viele neue Fans gewonnen. Weil der Andrang immer größer wurde, haben die Verantwortlichen das Sicherheitskonzept neu konzipiert. Die Straßen am Gelände für die Besucher sind breiter. Fahrgeschäfte werden etwas zurückgesetzt.

Der Augsburger Herbstplärrer bietet auch neue Fahrgeschäfte

Abwechslung gehört beim traditionsreichen Augsburger Plärrer dazu. Vieles ist beim Volksfest vertraut, doch es gibt auch stets Neuerungen. Drei neue Fahrgeschäfte werden von den Schaustellern angekündigt, es gibt auch einen Rückkehrer: Eine große Geisterbahn ist wieder dabei.

Geisterbahn „Daemonium“ Die Besucher erstarren bei einer Fahrt in dieser Geisterbahn, verspricht der Schausteller. "Durch einzigartige Spezialeffekte auf Bildschirmen" würden sich Fahrgäste in absoluter Dunkelheit gruseln. Live-Akteure erschrecken noch dazu und passen ihren Gruselfaktor je nach Alter des Publikums familienfreundlich an.

Die Besucher erstarren bei einer Fahrt in dieser Geisterbahn, verspricht der Schausteller. "Durch einzigartige Spezialeffekte auf Bildschirmen" würden sich Fahrgäste in absoluter Dunkelheit gruseln. Live-Akteure erschrecken noch dazu und passen ihren Gruselfaktor je nach Alter des Publikums familienfreundlich an. Wasserbahn „Jim & Jasper´s" Eine Spritztour in Holzstämmen mit Abfahrten aus 16 Metern Höhe bietet diese Wildwasserbahn für die ganze Familie. Neben dem Fahrspaß erlebt man laut Auskunft der Schausteller viele unterhaltsame und einzigartige Effekte, die im Verlauf der Fahrt in der Wasserbahn auf die Gäste warten.

Eine Spritztour in Holzstämmen mit Abfahrten aus 16 Metern Höhe bietet diese Wildwasserbahn für die ganze Familie. Neben dem Fahrspaß erlebt man laut Auskunft der Schausteller viele unterhaltsame und einzigartige Effekte, die im Verlauf der Fahrt in der Wasserbahn auf die Gäste warten. Hochfahrgeschäft „Excalibur“ Zwischen den Rittern der Tafelrunde erfahren mutige Fahrgäste eine spannende Fahrt in 47 Metern Höhe, heißt es. Die Beleuchtung der Front und die Feuer-Laser-Nebelshow verleihen dem Fahrgeschäft den Spezialeffekt.

Zwischen den Rittern der Tafelrunde erfahren mutige Fahrgäste eine spannende Fahrt in 47 Metern Höhe, heißt es. Die Beleuchtung der Front und die Feuer-Laser-Nebelshow verleihen dem den Spezialeffekt. Laufgeschäft „Glasfabrik“ Dieser Irrgarten bietet Lichteffekte und Zerrspiegel. Auch Nebeleffekte und Luftbrücken sollen es noch etwas kniffliger machen, dem Labyrinth zu entkommen.

Am Eröffnungsabend dauert der Betrieb bis 23.30 Uhr. Am Samstag steht bereits der beliebte Plärrerumzug. Er startet um 12.30 Uhr in der Maximilianstraße. Über Bürgermeister-Fischer-Straße und Fuggerstraße führt der Weg in Richtung Festgelände. Mehr als 2300 Teilnehmer sind angekündigt. Das ist neuer Rekord.

Lesen Sie dazu auch

Info: Der Herbstplärrer ist montags bis donnerstags von 12 bis 23 Uhr, freitags (Ausnahme Eröffnungstag) von 12 bis 23.30 Uhr, samstags von 10.30 bis 23.30 Uhr und sonntags von 10.30 bis 23 Uhr geöffnet. Er dauert bis 10. September.