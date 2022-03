Der Augsburger Höhgraben ist ein sichtbares Opfer des Klimawandels

Plus Der beliebte Bach "Höhgraben" im Norden der Stadt Augsburg führt kaum noch Wasser, die Bürger machen sich Sorgen. Ein Grundstückstausch soll nun Hilfe bringen.

Noch vor wenigen Jahren war sein Wasser glasklar und schoss mit einer Geschwindigkeit von 400 Kubikmetern pro Sekunde vom Kaisersee durch die Lechauen nördlich von Gersthofen. Vorbei am Auenhof von Josef Kirner. Heute machen sich im Bachbett des Höhgrabens Gestrüpp, Gras und Sträucher breit. Sogar Mäuse haben sich niedergelassen und Löcher in der Rinne gegraben. Vom Wasser ist selbst im März schon keine Spur mehr. Der ausgetrocknete Bach macht nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern Sorgen, auch dem Landschaftspflegeverband.