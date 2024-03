Augsburg

vor 11 Min.

Der Augsburger Rathausplatz wird zu einem Lichtermeer

Plus Rund 7500 Menschen demonstrierten auf dem Rathausplatz gegen Rechtsextremismus. Die Kundgebung unterschied sich von der Großdemo vor wenigen Wochen.

Von Ina Marks; Nicole Prestle

Vielleicht ist dies einer der ergreifendsten Momente, die der Rathausplatz in Augsburg bislang erlebt hat. Tausende Menschen zücken in der Dunkelheit ihre Smartphones und Taschenlampen, halten Lampions in die Höhe und schwenken die Lichter zum Lied "Imagine", das die Künstlerin Hanna Sikasa auf der Bühne am Verwaltungsgebäude singt. Fast könnte Romantik aufkommen, wäre der Hintergrund nicht so bitterernst. Erneut hat das Bündnis für Menschenwürde gemeinsam mit weiteren Veranstaltern eine Kundgebung gegen Rechtsextremismus organisiert. Wenn auch der Inhalt derselbe war - das Ereignis unterscheidet sich deutlich von der vorausgegangenen Protestaktion in Augsburg.

Als "Lichtermeer" war die Kundgebung am Sonntagabend im Vorfeld angekündigt worden. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeglichen Alters haben sich einiges einfallen lassen, um den Rathausplatz zum Leuchten zu bringen. Nina Pröll und Ehemann Christoph etwa haben extra eine aufwendige Konstruktion mit Regenschirmen gebastelt. Um die Holzverlängerungen hat das Paar aus Augsburg Lichterketten gewickelt, unter den Schirmen, die über die Menschenmenge hinweg ragen, baumeln leuchtende Quallen.

