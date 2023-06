Augsburg

Der Augsburger Stadtwald hat ein Problem – was dagegen jetzt getan wird

Plus Wegen des Klimawandels trocknet Augsburgs Stadtwald zunehmend aus. Im Herbst soll der Lochbach versuchsweise höhere Mengen führen, um die Waldbäche zu versorgen.

Von Stefan Krog

Dass etwas anders ist an diesem Abschnitt des Alten Floßgrabens, einem von vielen Augsburger Stadtwaldbächen, kann man auch hören: Zwischen den Blättern junger Laubbäume ist ein leises Plätschern zu hören, im Sonnenlicht glitzert das Wasser, das über eine kleine Kiesrampe fließt. Bis vor einigen Jahren war an dieser Stelle eine Schwelle aus Beton eingebaut, über die das Wasser etwa 30 Zentimeter nach unten fiel - unpassierbar für Fische. Und auch die schnurgerade Uferböschung wurde mit einem Bagger etwas abgeflacht, den Rest besorgte die Natur und schuf einen Bach mit Biegungen, der sich auch mehr Platz nimmt und an einer Stelle sein Bett verlässt und ein kleines Feuchtgebiet geschaffen hat.

Noch ist es nur eine Musterstrecke von etwa 100 Metern Länge, doch in den kommenden Jahren steht ein größerer Umbau der Bäche im Stadtwald an. Von den etwa 65 Kilometern Fließstrecke sollen rund 25 Kilometer umgestaltet werden. Nach Jahren der Planung steht im Herbst ein nächster Schritt an: Dann soll der Lochbach, der an der Lechstaustufe 22 bei Unterbergen ausgeleitet wird, versuchsweise mehr Wasser bekommen. Künftig soll über den Lochbach dauerhaft mehr Wasser in die vielen Bäche im Stadtwald gelangen. Denn der Stadtwald, ein beliebtes Naherholungsgebiet, hat ein Problem: Angesichts des Klimawandels trocknet der Wald langsam aus.

