Der Augsburger Toni-Park entwickelt sich zum IT-Standort

Im Toni-Park in Augsburg entstehen immer mehr Gebäude, die mittlerweile nah an die Rumplerstraße wachsen. Der Projektentwickler hat ein klares Ziel.

Wer häufiger auf der Rumplerstraße unterwegs ist, hat die neuen Gebäude, die derzeit im Toni-Park entstehen, regelrecht beim Wachsen beobachten können. Während im Bürokomplex A schon Leben herrscht und unter anderem Infineon und Fujitsu eingezogen sind, war am Mittwoch Richtfest für die Gebäude B und C. Die Flächen für den Toni-Park, der sich zwischen Rumplerstraße, Alter Postweg und Werner-von-Siemens-Straße erstreckt, ist 2011 von der Toni Immobilien Dr. Krafft KG mit Sitz in München gekauft worden und wird seither entwickelt. Insgesamt sollen sechs Bürogebäude entstehen.

Firmen aus dem IT-Bereich sollen sich im Augsburger Toni-Park ansiedeln

Ziel ist es, vorwiegend Firmen aus dem IT-Bereich zu gewinnen, um so einen IT-Standort zu schaffen. Unter anderem ist Glasfaser verlegt und es gibt Anschluss an ein Rechenzentrum von LEW. Bereits kurz nach Bekanntwerden des Baus der Gebäude B und C waren gut ein Drittel der Flächen vermietet. Auch auf Nachhaltigkeit wird Wert gelegt: Unter anderem gibt es im Toni-Park solarbetriebene Straßenlampen, Ladestationen für E-Mobilität und eine Parkhausbegrünung.