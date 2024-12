Der „Hefe-Flüsterer“: Bier ist seine Leidenschaft

Bier, sagt Frank Müller, habe bei ihm schon in Jugendzeiten positive Assoziationen hervorgerufen. Wo Bier war, seien Menschen zusammengekommen, es sei gesellig gewesen und es herrschte gute Laune. Als er als treuer Zuschauer der TV-Sendung „Hobbythek“ in Jugendtagen sah, wie der Wissenschaftsjournalist Jean Pütz selbst Bier braute, war sein Ehrgeiz geweckt. Er unternahm erste Brauversuche, baute mit seinem Vater eine kleine Anlage und es reifte in ihm der Wunsch, Brauer zu werden. Heute, mehrere Jahrzehnte später, ist Frank Müller Braumeister mit Leib und Seele und hat mit seinen Kreationen für das Augsburger Brauhaus Riegele ungezählte nationale und internationale Auszeichnungen gewonnen. Doch diese spielen für ihn nur eine untergeordnete Rolle. Bei der Suche nach dem perfekten Geschmack treiben ihn ganz andere Dinge an.

