Der Rohbau für die 62 neuen Wohnungen im Sheridanpark ist fertig

Die WBG kommt im Sheridanpark voran. Aktuell hat die Wohnbaugruppe 271 Wohneinheiten im Bau. Im Dezember geht es im Prinz-Karl-Viertel weiter.

Am Freitag hat die städtische Wohnbaugruppe das Richtfest für die Wohnanlage Sheridanpark II in der Ernst-Lossa-Straße auf dem Sheridan-Areal in Pfersee gefeiert. Bis Ende 2023 sollen die 62 geförderten Wohnungen dort fertiggestellt sein. Die formale Miete liegt bei 12,50 Euro pro Quadratmeter, Bewohner und Bewohnerinnen bekommen aber je nach Einkommen eine staatliche Förderung. Letztlich liefe es auf Miethöhen zwischen sieben Euro in der niedrigsten Einkommensstufe und neun Euro in der höchsten Einkommensstufe (dafür kommen auch Mittelschichtfamilien infrage) hinaus. Voraussetzung ist ein Wohnberechtigungsschein.

Insgesamt entstehen bei der WBG in Augsburg derzeit 271 neue Wohnungen

Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) sagte, es sei gut, wenn mehr bezahlbarer Wohnraum in Augsburg entsteht. Das werde ihr in ihrem Zuständigkeitsbereich immer wieder vor Augen geführt. "Beispielweise brauchen wir dringend Wohnraum für Fachkräfte im Kita-Bereich, um gute Betreuung für unsere Kleinsten in unseren Kindergärten zu bekommen", so Wild.

Beim Neubauprojekt Sheridan II steht nun der Rohbau. Foto: Silvio Wyszengrad

Die WBG hat neben dem Sheridanpark II auch die Projekte Reesepark II und Michaelipark im Bau. Insgesamt handelt es sich um 271 Wohnungen. Anfang Dezember soll im Prinz-Karl-Viertel mit dem Bau von 47 Wohnungen begonnen werden. Eine energieeffiziente Bauweise sei inzwischen stärker in den Fokus gerückt, so WBG-Chef Mark Dominik Hoppe. Die bedeute neben mehr Klimaschutz auch niedrigere Energiekosten für künftige Mieter und Mieterinnen. (skro)

