Der Sommer kehrt zurück: Welche Spuren das Wetter in Augsburg hinterlässt

Der Sommer ist zurück, Annika und Carmen nutzen das gute Wetter an der Floßlände für einen Drink. Doch zuletzt regnete es viel, was auch Gastronom Albert Oblinger zu spüren bekam.

Plus Der Sommer ist wieder in Augsburg. Doch regnerische Wochen haben sich in Gastro, Freibädern und Kinos bemerkbar gemacht. Wie ist die Stimmung dort? Ein Überblick.

Albert Oblinger hatte aufgesperrt, trotz allem, und es kamen ja auch Gäste. Doch die Menschen, die da vor Kurzem im "Lug ins Land" Platz nahmen, trugen Winterjacken – in einer nasskalten Zeit, die auf dem Papier Hochsommer sein sollte. "Für unseren Biergarten war's die letzten Wochen net' so prickelnd", sagt Oblinger und ringt sich ein Schmunzeln ab. Bei Wind, Regen und teils weniger als 15 Grad könne man "kein Geld verdienen". Aber er wolle nicht jammern, sagt der Wirt, der den Biergarten seit bald 30 Jahren führt und in dieser Zeit viel Erfahrung mit "Sommerwetter" gesammelt hat. Schließlich sei es jetzt ja wieder deutlich besser. Und überhaupt: "Ich sehe es wie ein Bauer: Man muss sich nach dem Wetter richten. Jede Saison ist anders."

Der Sommer ist nach Augsburg zurückgekehrt, die Höchsttemperaturen pendeln sich in diesen Tagen knapp unterhalb der 30-Grad-Marke ein. Doch hinter der Stadt liegt eine außergewöhnliche Regen-Phase, wie auch eine Auswertung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für unsere Redaktion zeigt. Demnach war der vergangene Juli zwar um 0,9 Grad wärmer als im langjährigen Durchschnitt, mit 146,9 Litern Niederschlag pro Quadratmeter aber um knapp 56 Prozent "nasser". In der ersten August-Woche fiel 27 Prozent mehr Regen als im Schnitt, es war im selben Zeitraum auch 2,2 Grad kälter als sonst. Bedingungen, die auch für den DWD "überraschend" sind – und in wetterabhängigen Branchen nicht ohne Folgen bleiben.

