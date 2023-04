Augsburg

vor 47 Min.

Der Streit um Öffnungszeiten am Stadtmarkt eskaliert

So sah es am Gründonnerstag gegen 16.15 Uhr in der Fleischhalle am Stadtmarkt aus. Die Stadt wünscht, dass künftig alle Geschäfte bis 17 Uhr öffnen sollten.

Plus Die Stadt Augsburg geht strenger vor und erteilt bereits Bußgelder. Die ersten Händlerinnen wehren sich. Die Fronten scheinen sich zu verhärten.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Doris Wiedemann ist Chefin des kleinen Spirituosengeschäfts Destille am Augsburger Stadtmarkt, zu ihrem Angebot gehört eine Außenbewirtung. Die Augsburger Geschäftsfrau hängt mit ganzem Herzen am Markt, wie sie sagt, doch gegenwärtig wächst ihre Wut. Vor Kurzem hat sie ein Bußgeld von 50 Euro kassiert, weil ihr Laden an einem Montag noch um 9.30 Uhr geschlossen war. Sie öffne in der Regel erst gegen 10 Uhr, sagt Doris Wiedemann. Zuvor rentiere sich der Betrieb kaum. Laut Marktamt muss sich die Geschäftsfrau aber wie alle anderen Händler an den Kernöffnungszeiten des Marktes orientieren. Und die sehen vor, dass der Markt werktags von 9 bis 17 Uhr geöffnet ist. Die Stadt Augsburg geht inzwischen strenger vor und erteilt Bußgelder, sofern sich Händler nicht an Vorgaben halten. Der Streit um die Öffnungszeiten auf dem Stadtmarkt, er eskaliert.

Irena Fritzsche verkauft am Stadtmarkt. Foto: Quirin Hönig

Doris Wiedemann hat sich zur Wehr gesetzt. Das verhängte Bußgeld sei zurückgenommen worden, sagt sie. Bereits zweimal hat Irena Fritzsche ein Bußgeld erhalten. In beiden Fällen sind es 50 Euro. Auch ihr sei vorgehalten worden, dass das Geschäft vormittags nicht geöffnet hatte. Irena Fritsche verkauft nach eigenen Angaben "hausgemachte Leckereien", sie ist seit Jahren am Stadtmarkt aktiv. Bei Stadtführungen wird ihr Stand gerne angesteuert, Touristen erhalten dann eine Kostprobe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen