Die Augsburger Herbstdult steht an

Am Samstag nächster Woche ist es wieder soweit. Im Bereich der Oberen Jakobermauer und Vogelmauer findet die 141. Augsburger Michaelidult statt. Das Freilichtkaufhaus mit seinen zahlreichen Verkaufsständen zieht jedes Jahr viele Besucherinnen und Besucher in die Jakobervorstadt. Eröffnet wird die Dult am Samstag, 28. September, um 10.30 Uhr von Oberbürgermeisterin Eva Weber. Bis zum 6. Oktober ist die Dult täglich, auch am Feiertag (Donnerstag, 3. Oktober), von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Wie das städtische Marktamt mitteilte, sind diesmal 122 Händler zugelassen. Geboten ist wie immer ein breites Angebot an Textilien, Haushaltsartikeln und Kunstgewebe sowie Imbiss- und Getränkestände. Neu dabei sind in diesem Jahr unter anderem Wärme-, Kräuter- und Lavendelkissen, Outdoorbekleidung sowie orientalische Gerichte wie Falafel, Hummus und Bulgur. Für Kinder gibt es wieder ein Karussell im Bereich des Vogeltors.

Im Rahmen der Dult gibt es einige Straßensperrungen. Vom Beginn des Aufbaus am 23. September bis zum Ende des Abbaus am 8. Oktober sind der Straßenzug zwischen Jakobertor und Vogeltor sowie die zuführenden Straßen Rosengasse, Kappeneck, Lochgässchen und Auf dem Plätzchen nur für Anlieger befahrbar. In diesem Zeitraum gibt es für Anlieger gekennzeichnete Ersatzparkplätze am Oberen Graben.

Die Stadt empfiehlt Besucherinnen und Besuchern die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Zur Haltestelle Jakobertor fahren die Straßenbahnlinie 1 und die Buslinie 22. Mit der Buslinie 35 (Haltestelle City-Galerie/VHS) kann die Dult ebenfalls gut erreicht werden. Für Autofahrer gibt es in der City-Galerie Parkmöglichkeiten.