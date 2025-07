Die Burger King-Filiale in der Augsburger Maxstraße ist Geschichte

Die Burger King-Filiale in der Maxstraße ist nicht wiederzuerkennen: Das gesamte Interieur ist herausgerissen und liegt kreuz und quer im Laden. Der Grund: Die Filiale des Schnellrestaurants hat dauerhaft geschlossen. Über die Gründe wird spekuliert.

„Nach vielen schönen Jahren müssen wir schweren Herzens mitteilen, dass unser Restaurant dauerhaft schließt. Es war uns eine Ehre, euch bewirten zu dürfen. Danke für alles“, heißt es auf einem Aushang an der Scheibe. Künftig freue man sich über einen Besuch in der Filiale in der Gabelsberger Straße in Göggingen.

Gibt es anderorts in Augsburg eine neue Burger-King-Filiale?

Der Rückzug kommt für Kunden wie umliegende Anwohner überraschend. „Ich war doch erst letzte Woche noch vor Ort. Da gab es keine Anzeichen für eine Schließung“, so eine Passantin. Allerdings ist auch zu hören, dass zuletzt die Zahl der Kunden in der Filiale abgenommen hätte. Womöglich sei die Filiale nicht mehr wirtschaftlich gewesen, so die Spekulationen.

Burger King selbst war kurzfristig telefonisch bislang nicht erreichbar. Die Antwort auf eine schriftlich gestellte Anfrage, zu den Gründen für das Aus und einem möglichen anderen Standort in der Innenstadt, steht noch aus.