Die Corona-Regeln fallen: Das halten die Augsburger vom "Freedom-Day"

Ab Sonntag gibt es bayernweit keine Maskenpflicht in den allermeisten Innenräumen mehr, auch 2G und 3G fallen vielerorts weg. Nicht alle finden das gut.

Maske vor dem Supermarkt aufziehen, 3G-Nachweis an der Theaterkasse vorzeigen: Ab Sonntag fallen diese Corona-Regeln auch in Bayern. Was sagen die Augsburger dazu? Auf was freuen sie sich nach dem "Freedom-Day"? Und werden sie weiter Maske tragen? Wir haben uns in der Innenstadt dazu umgehört.

Barbara Steckermeier will in einigen Situationen weiterhin Maske tragen. Foto: Leonhard Pitz

Barbara Steckermeier, 70: "Ich denke, dass im ÖPNV die Maskenpflicht auf jeden Fall bleiben sollte, gerade bei den aktuellen Zahlen. Wir sind so gewöhnt an diese hohen Zahlen, aber jeden Tag sterben immer noch Hunderte Menschen. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit der Eigenverantwortung funktioniert, viele haben sich ja schon nicht drangehalten, als die Regeln noch galten. Ich werde weiterhin Maske tragen, in Innenräumen, beim Einkaufen oder draußen in Menschenansammlungen. Ich finde es aber gut, dass die Kinder in der Schule keine Maske mehr tragen müssen, weil die eh so oft getestet werden."

Margarete Haas freut sich auf die Rückkehr des öffentlichen Lebens. Foto: Leonhard Pitz

Margarete Haas, 54, Moosburg: "Das ist für mich okay, weil die Gefährlichkeit der Erkrankung nicht mehr so gegeben ist und weil jeder, der sich schützen wollte, geimpft werden konnte. Ich freue mich, dass man wieder weggehen kann und dass das öffentliche Leben zurückkehrt. Ich denke, ich werde immer wieder noch Maske tragen, wenn die Abstände unterschritten werden. Ich hoffe, dass Leute, die jetzt noch Maske tragen, nicht blöd angemacht werden. Ich fände es schön, wenn wir jeden damit umgehen lassen, wie er es für richtig hält."

Martin Gogollok bemerkt immer weniger Rücksicht. Foto: Leonhard Pitz

Martin Gogollok, 48, Lechhausen: "Dass die Regeln jetzt wegfallen, da bin ich eigentlich dagegen, weil die Zahlen explodieren. Die Leute nehmen immer weniger Rücksicht, das merkt man auch beim Einkaufen. An die Abstandspflicht wird sich überhaupt nicht mehr gehalten. Davon abgesehen laufen immer noch ganz viele Ungeimpfte herum. Für mich verändert sich jetzt mit dem Freedom-Day erst mal nicht viel, für Sport und Kultur ist das natürlich ein Vorteil. Klar freut man sich auch, wenn man die Gesichter von den Leuten wieder sieht. Vielleicht werde ich auch beim Einkaufen weiter Maske tragen, da hat man sich jetzt dran gewöhnt."

Anna Hutek war selbst erst an Corona erkrankt. Foto: Leonhard Pitz

Anna Hutek, 34, Hochzoll: "Mein erster Gedanke, als ich das gehört habe, war 'surreal'. Erstens wegen der hohen Zahlen, zweitens weil ich letzte Woche selber erkrankt war. Man hat sich jetzt ja auch so daran gewöhnt, die Maske beim Einkaufen zu tragen. Ich werde die auf jeden Fall weitertragen und dann mal schauen. Wenn man irgendwann damit auffällt, nehme ich sie ab. Ich freue mich darauf, dass man nicht mehr mit Maske in die Kneipe reinlaufen muss. Für unseren Augsburger Kneipenchor wird das Ganze dann einfach entspannter."