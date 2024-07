Die „Flammenhelden“ aus Bergheim singen für den Minister

Für die Kinder aus Bergheim war es ein besonderes Erlebnis: Sie sangen in der BMW-Welt in München ein Lied: den „Flammenhelden-Song“. Das Lied hatten sie mit Unterstützung von Erwachsenen eigens kreiert. Prominenter Zuhörer war der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. Er würdigte an diesem Tag engagierte Personen im Freistaat. Zu ihnen zählt der Nachwuchs aus Bergheim. Und das kam so.

Im Januar dieses Jahres wurde in Bergheim eine Kinderfeuerwehr gegründet. Sie trägt den Namen "Bergheimer Flammenhelden". Man machte mit beim bayerischen Engagiert-Preis 2024. Die Kinderfeuerwehr war jetzt zur Aktion "112 - Bayern 3" eingeladen. Es war ein Dankeschönfest.

Minister überreicht den Kindern ein Maskottchen

Mit zwei Feuerwehrfahrzeugen fuhren die jungen Flammenhelden und ihre Betreuer am Nachmittag Richtung München. Martina Schmid, Leiterin der Kinderfeuerwehr „Bergheimer Flammenhelden“, berichtet: „Vor der beeindruckenden Kulisse der BMW-Welt versammelten wir uns und bereiteten uns auf den großen Auftritt vor.“ Innenminister Herrmann habe die jungen Künstler eigens begrüßt. Als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung gab es einen Plüsch-Drachen namens "Crisu" überreichte. Dieses Maskottchen soll die Kinder an ihren besonderen Beitrag zur Gemeinschaft erinnern und sie weiter motivieren, hieß es. Auch für Martina Schmid war dieser Tag ein besonderes Erlebnis, wie sie sagt: „Freude und Aufregung waren den Kindern anzusehen und auch wir Betreuer waren sehr stolz auf unsere Schützlinge.“ Der Tag sei eine großartige Gelegenheit gewesen, das Engagement für die Feuerwehr und die Gemeinschaft zu zeigen: „Der Tag war auch eine wunderbare Erfahrung, die den Zusammenhalt und das Selbstbewusstsein der Kinder gestärkt hat.“

Die „Bergheimer Flammenhelden“ möchten jedenfalls weiterhin mit großem Engagement bei der Sache bleiben. Jetzt aber würden erst einmal die Sommerferien warten, hieß es auf der Rückfahrt.