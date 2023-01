Augsburg

vor 17 Min.

Die Sanierung des Augsburger Perlachturms soll noch dieses Jahr starten

Plus Die Stadt Augsburg will nach fünf Jahren Sperrung des Perlachturms und Finanzierungsschwierigkeiten im November die Fundamente für einen Kran am Fischmarkt errichten.

Von Stefan Krog

Die Stadt will in diesem November mit Vorarbeiten für die Sanierung des Perlachturms beginnen, nachdem das Augsburger Wahrzeichen seit fünf Jahren gesperrt und wegen der Gefahr von herabfallenden Trümmern nach und nach mit Schutznetzen eingehüllt wurde. In einem ersten Schritt werden auf dem Fischmarkt die Fundamente für einen Kran in den Boden getrieben - welche Konsequenzen das für das dortige Klimacamp haben wird, ist noch offen. Liegenschaftsreferent Wolfgang Hübschle ( CSU) legte am Mittwoch dem Wirtschaftsausschuss des Stadtrats einen Bauzeitenplan vor.

