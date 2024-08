Die Sanierung des Bauernmarktes am Stadtmarkt rückt in greifbare Nähe

Die Umgestaltung des Bauernmarktareals auf dem westlichen Stadtmarktgelände rückt nach Jahren der Planung in greifbare Nähe. Die Stadt hofft, die Asphaltfläche, auf der früher Landwirte aus dem Umland ihre Waren anboten, ab dem kommenden Jahr sanieren zu können. Nachdem die Zahl der Bauernmarkt-Beschicker deutlich zurückgegangen ist, sollen sie dauerhaft in der Bäckergasse untergebracht werden. Der Bauernmarkt soll künftig stärker als Bewirtungs- und Aufenthaltsfläche genutzt werden. Auch an den Öffnungszeiten soll sich deshalb etwas ändern.

