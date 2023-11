Augsburg

Die Sanierung des Perlachturms rückt näher

Am Montag fanden am Perlachturm nochmal Untersuchungen für die anstehende Sanierung statt.

Plus Das Fundament für den Kran soll 2024 gebaut werden, ab März 2025 beginnen die eigentlichen Arbeiten. Welche Änderungen es zur Wiedereröffnung 2027 geben wird.

Von Stefan Krog

Die Stadt hat nun einen detaillierten Fahrplan für die Perlach-Sanierung und ein neues Betriebskonzept vorgelegt. Eckpunkte: Der Bau des Fundaments für einen 80 Meter hohen Kran soll im kommenden September über die Bühne gehen. Spätestens dann müsste das Klimacamp den Fischmarkt räumen und anderswo seine Zelte aufschlagen. Die eigentlichen Bauarbeiten sollen dann im März 2025 beginnen. Mit einem Zeitpuffer von sechs Monaten ist im September 2027 mit einem Abschluss der Arbeiten zu rechnen. In der Neukonzeption des Turmes sind auch Änderungen beim Turamichele vorgesehen. Zudem sieht das neue Betriebskonzept keine ehrenamtlichen Türmer mehr vor, die in der Turmstube Eintrittskarten verkaufen.

Wie berichtet, muss der Perlachturm an mehreren Stellen saniert werden. Seit 2017 ist der Turm gesperrt und mit Schutznetzen versehen. An der Aussichtsplattform platzt der Naturstein ab, sodass der obere Teil des Turms neu gebaut werden muss. Dafür wird die Kuppel abgenommen, die vor dem Rathaus während der Sanierung auf Säulen aufgeständert als eine Art Info-Pavillon dienen könnte. Wenn der Turm oben offen steht, will die Stadt die bisherigen Betontreppen, die den heutigen statischen Anforderungen nicht mehr genügen, mit einem gewaltigen Kran herausheben und eine neue Treppenkonstruktion aus Stahl in den Turm hineinbugsieren. Zudem wird der Turm einen neuen Anstrich bekommen. Dafür wird er komplett eingerüstet. Die Planungen dafür laufen seit einigen Jahren, unter anderem wegen Geldmangels wurde die knapp neun Millionen Euro teure Maßnahme bisher nicht angepackt. Inzwischen ist sie durch Fördermittel deutlich näher gerückt. Um die 3,8 Millionen Euro städtischen Eigenanteil zu stemmen, wurde ein Spendenkonzept entwickelt.

