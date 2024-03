Augsburg

Die Sanierung in der Augsburger Karolinenstraße wird fortgesetzt

Plus Die im vergangenen Jahr unterbrochenen Arbeiten zur Verbreiterung der Gehwege gehen weiter. In der Maximilianstraße macht unterdessen das Pflaster Kummer.

Von Stefan Krog

Die Stadt Augsburg hat die im vergangenen Herbst unterbrochenen Bauarbeiten zur Sanierung der Karolinenstraße in der Innenstadt wieder aufgenommen. Seit Anfang der Woche werden die Pflasterarbeiten auf den Gehwegen fortgesetzt. Die Arbeiten beginnen auf der Ostseite und werden in mehreren Abschnitten bis zur Karlstraße fortgeführt. Dafür muss der Gehweg voll gesperrt werden. Über Metallstege bleiben die einzelnen Adressen zugänglich.

In den Ferien fällt in der Karlstraße eine Spur weg

In den Pfingst- und Sommerferien werden die Anschlussbereiche in der Einmündung zur Karlstraße/Leonhardsberg gebaut. Hierfür muss in der Karlstraße eine Fahrspur vorübergehend wegfallen. Die Stadt kündigt an, mit den Arbeiten im Oktober fertig zu sein. Neben einer deutlichen Verbreiterung der Gehwege sind Sitzbänke, neue Abfallkörbe, neue Fahrradständer und Grün in Pflanztrögen vorgesehen. Wegen der beengten Straßenverhältnisse und der privaten Baustellen an Häusern wird wie im vergangenen Jahr auf dem Rathausplatz ein Materiallager errichtet.

