Augsburg ist kein FSME-Risikogebiet – trotzdem ist Vorsorge wichtig

Häufig lauert sie im Gebüsch: Die Zecke. Die Tiere können gefährliche Krankheitserreger übertragen, wie das FSME-Virus. Inwiefern ist Augsburg betroffen und was raten Experten?

Die Pilzsaison steht vor der Tür und zahlreiche Schwammerlsucher stehen in den Startlöchern, um in den Wäldern nach frischen Pilzen zu suchen. Dabei sammeln sie jedoch nicht nur Pfifferlinge oder Maronen ein, sondern auch unerwünschte Gäste wie den gemeinen Holzbock - die am häufigsten in Deutschland anzutreffende Zeckenart. Wenn die winzigen Spinnentiere zum Menschen kommen, suchen sie nach einer geeigneten Hautstelle für ihre Blutmahlzeit. Die Zecke genießt wahrlich keinen guten Ruf, vor allem, wenn man bedenkt, dass durch sie folgenschwere Krankheiten übertragen werden können. Doch wie findet sie ihren Weg auf unsere Haut?

Das Gesundheitsamt der Stadt Augsburg unterstreicht, dass Zecken weder von Bäumen fallen noch springen können. Stattdessen verweilen sie an exponierten Stellen wie Grashalmen, im Gebüsch oder auf herumliegendem Totholz. Dort warten sie in einer Höhe zwischen 10 und 50 Zentimeter über dem Boden und klammern sich fest, wenn ein Mensch oder ein Tier vorbeikommt. Erst ab einer Temperatur von etwa acht Grad Celsius können sie aktiv werden. Jedoch sind Zecken je nach Art und Entwicklungsstadium ganzjährig anzutreffen. Selbst bei warmer Witterung im Winter können Zeckenstiche auftreten und somit auch Infektionen verursachen.

Welche gesundheitlichen Risiken sind mit Zeckenstichen verbunden?

In Anbetracht dessen stellt sich die Frage, welche Erreger von Holzböcken übertragen werden und welche besonders zu vermeiden sind? Es ist laut Behörde wichtig, zu betonen, dass nicht jeder Zeckenbiss zwangsläufig zu einer Krankheit führt. Zu den möglichen durch Zecken übertragenen Erkrankungen gehört die Borreliose, von der laut Robert-Koch-Institut (RKI) bis zu 30 Prozent der Zecken infiziert sein können. Typische Symptome der Borreliose sind Fieber, Gelenkschmerzen und Hautausschläge. Nach einem Einstich dauert es bis zu zwei Tage, bis Borrelien übertragen werden. Deshalb gilt: Das rechtzeitige Entfernen von Zecken vermindert vor allem das Risiko einer Infektion mit Borrelien erheblich.

Ein weiteres Risiko besteht in der Infektion mit der Frühsommer-Meningoenzephalitis - kurz FSME. Sie kann eine breite Palette von Symptomen verursachen, darunter Fieber, Kopfschmerzen und Nackensteifigkeit. In schweren Fällen kann sie zu lebensbedrohlichen neurologischen Komplikationen führen. Nach der Borreliose ist die FSME die zweithäufigste Krankheit in Deutschland, die durch Zecken übertragen werden kann.

94 der 96 Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern sind bereits FSME-Risikogebiet. Als Nicht-Risikogebiete gelten derzeit in Bayern nur noch die kreisfreien Städte Augsburg und Schweinfurt. Doch das Augsburger Gesundheitsamt gibt keine Entwarnung. "Ein entsprechendes Bewusstsein, wo sich Zecken aufhalten und wie man sich am besten schützt, ist dennoch empfehlenswert, da das Freizeitverhalten der Augsburger Bevölkerung nicht auf das Stadtgebiet begrenzt ist."

Wie können sich Augsburger vor Zecken schützen?

Da Zecken nicht unmittelbar zustechen, sondern sich zunächst auf der Suche nach einer geeigneten Stichstelle auf dem Körper oder der Kleidung bewegen, ergibt sich die Möglichkeit, sie durch regelmäßiges Absuchen, insbesondere von bevorzugten Stichstellen wie dem Haaransatz, Hals, den Achseln oder dem Bauchnabel, noch vor dem eigentlichen Stich zu entfernen. Dieses Vorgehen, kombiniert mit einer FSME-Impfung, kann dazu beitragen, das Risiko von durch Zecken übertragenen Krankheiten zu minimieren. Dennoch ist die beste Vorsorge laut der Behörden immer noch, präventive Maßnahmen zu ergreifen, insbesondere beim Aufenthalt im hohen Gras, Gebüsch oder Unterholz, indem man geschlossene Kleidung trägt, zu der feste Schuhe, lange Hosen und Ärmel gehören.